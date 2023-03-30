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Маніпуляції рф з термінами "зернової угоди": посол повідомив, на чиєму боці Туреччина

30 березня 2023 20:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Зерновий коридор" у Чорному морі продовжує роботу
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Усі сторони Чорноморської зернової ініціативи погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів, а не 60, як про це каже російська сторона. Зокрема, і Туреччина не погоджується з позицією росії. 

Про це на брифінгу заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Позиція Туреччини

Дипломат підкреслив, що, згідно з позицією України, "зернова угода" була продовжена на 120 днів, як це передбачено документом, підписаним 22 липня 2022 року.

"Є спекуляції російської сторони, що вона начебто хоче переглянути, чи бажає продовження тільки на 60 днів. Це, звичайно, спроби країни-агресора маніпулювати як громадською думкою, так і посередниками", – додав посол.

Боднар наголосив, що чітку одностайну позицію щодо термінів продовження угоди висловили генсек ООН та турецька сторона. 

"Ми бачили заяву генерального секретаря ООН про те, що це є 120 днів. Ми також маємо чітку заяву й позицію турецької сторони про те, що в їхньому розумінні це також 120 днів", — підкреслив Боднар.

Нагадаємо, раніше представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков заявив, що дію "зернової ініціативи" продовжать на чотири місяці.

У Стамбулі 22 липня 2022 року було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна.

Фото: UMIT BEKTAS/REUTERS

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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