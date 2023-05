У Стокгольмі глави МЗС обговорять військову підтримку України

Зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу в Празі. Фото: czech-presidency.consilium.europa.eu/twitter.com/JanLipavsky

У п'ятницю, 12 травня, у Стокгольмі зустрінуться глави МЗС країн Європейського союзу. Однією з тем обговорення міністрів будуть питання зовнішньої та безпекової політики, зокрема, підтримки України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє Swedish Presidency of the Council of the European Union.

Підтримка України

"Під час робочого обіду 12 травня міністри закордонних справ обговорять російську агресію, підтримку України та посилення діалогу з третіми країнами щодо глобальних наслідків російської агресії", — йдеться у повідомленні Швеції про порядок денний.

У другій половині дня міністри закордонних справ планують провести стратегічну дискусію щодо відносин між ЄС та Китаєм.

Зазначається, що міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом прийматиме зустріч, яка пройде під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Нагадаємо, що Іспанія під час головування у Раді ЄС зосередиться на підтримці України. Цю заяву було оприлюднено після конференції держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.