В Стокгольме главы МИД обсудят военную поддержку Украины

В пятницу, 12 мая, в Стокгольме встретятся главы МИДа стран Европейского союза. Одной из тем обсуждения министров будут вопросы внешней политики и политики безопасности, в частности, поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Swedish Presidency of the Council of the European Union.

Поддержка Украины

"В ходе рабочего обеда 12 мая министры иностранных дел обсудят российскую агрессию, поддержку Украины и усиление диалога с третьими странами по поводу глобальных последствий российской агрессии", — говорится в сообщении Швеции о повестке дня.

Во второй половине дня министры иностранных дел планируют провести стратегическую дискуссию по поводу отношений между ЕС и Китаем.

Отмечается, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем будет принимать встречу, которая пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, что Испания во время председательства в Совете ЕС будет сосредоточена на поддержке Украины. Это заявление было обнародовано после конференции госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса.