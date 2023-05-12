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В Стокгольме главы МИД обсудят военную поддержку Украины

12 мая 2023 09:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Стокгольме главы МИД обсудят военную поддержку Украины
Встреча министров иностранных дел Евросоюза в Праге. Фото: czech-presidency.consilium.europa.eu/twitter.com/JanLipavsky
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В пятницу, 12 мая, в Стокгольме встретятся главы МИДа стран Европейского союза. Одной из тем обсуждения министров будут вопросы внешней политики и политики безопасности, в частности, поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Swedish Presidency of the Council of the European Union.

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Поддержка Украины

"В ходе рабочего обеда 12 мая министры иностранных дел обсудят российскую агрессию, поддержку Украины и усиление диалога с третьими странами по поводу глобальных последствий российской агрессии", — говорится в сообщении Швеции о повестке дня.

Во второй половине дня министры иностранных дел планируют провести стратегическую дискуссию по поводу отношений между ЕС и Китаем.

Отмечается, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем будет принимать встречу, которая пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, что Испания во время председательства в Совете ЕС будет сосредоточена на поддержке Украины. Это заявление было обнародовано после конференции госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса.

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