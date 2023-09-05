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В США знают о подготовке переговоров Путина и Ким Чен Ына

5 сентября 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США знают о подготовке переговоров Путина и Ким Чен Ына
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американское правительство располагает информацией, что Ким Чен Ын ожидает продолжения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Такова была реакция США на информацию о возможных переговорах лидеров двух стран в этом месяце.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон не исключает, что ближайшая встреча будет касаться поставок оружия. Сообщает издание СNN.

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"У нас есть информация о том, что Ким Чен Ын ожидает, что эти дискуссии продолжатся, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидеров", — заявила спикер Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

При этом Уотсон не уточнила, когда именно может состояться встреча.

Отметим, официальные лица США на прошлой неделе заявили, что КНДР и Россия "активно взаимодействуют друг с другом и продвигают" свои переговоры по поводу еще одного потенциального соглашения о поставках оружия. Это может привести к тому, что Пхеньян предоставит вооружение Москве для поддержки полномасштабной военной агрессии против Украины.

Напомним, северокорейская делегация недавно отправилась в Россию, чтобы спланировать визит Кима в этом месяце.

Не исключено, что Ким Чен Ын уедет из Пхеньяна на бронепоезде во Владивосток, где он встретится с Путиным. Также издание предполагает, что лидер КНДР может приехать в Москву.

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