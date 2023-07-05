В США решили предупредить Китай о поставках оружия РФ, — Reuters
Министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также она будет заниматься вопросом связей между государствами.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальных лиц США.
Напряженная ситуация между странами
Отмечается, что военные связи между США и Китаем заморожены. Также дополнительное напряжение создается намерениями Пекина о введении ограничений на экспорт некоторых материалов.
"Представители США говорят, что ожидают "откровенных" дискуссий во время визита Еллен 6-9 июля после внезапного объявления Пекином в понедельник о контроле над экспортом некоторых продуктов галлия и германия, широко используемых в полупроводниках, а также нового закона о контршпионаже, оба рассматриваются как потенциально вредные для фирм США", — говорится в сообщении.
В Штатах не ожидают никаких серьезных прорывов, однако Йеллен будет настаивать на том, что открывать новые пути связи и координации по вопросам экономики.
Проблемы в армии США
В армии США зарождается рекрутинговый кризис: количество вступающих на службу военнослужащих сокращается. Ситуацию напрягает еще тот факт, что "разочарованные ветераны" отказывают молодежь присоединяться к рядам армии.
Напомним, позиция Китая в отношении Украины "последовательна и четкая". Урегулировать конфликт нужно путём диалога и переговоров.