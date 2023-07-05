В США решили предупредить Китай о поставках оружия РФ, — Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: AP

Министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также она будет заниматься вопросом связей между государствами.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальных лиц США.

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Напряженная ситуация между странами

Отмечается, что военные связи между США и Китаем заморожены. Также дополнительное напряжение создается намерениями Пекина о введении ограничений на экспорт некоторых материалов.

"Представители США говорят, что ожидают "откровенных" дискуссий во время визита Еллен 6-9 июля после внезапного объявления Пекином в понедельник о контроле над экспортом некоторых продуктов галлия и германия, широко используемых в полупроводниках, а также нового закона о контршпионаже, оба рассматриваются как потенциально вредные для фирм США", — говорится в сообщении.

В Штатах не ожидают никаких серьезных прорывов, однако Йеллен будет настаивать на том, что открывать новые пути связи и координации по вопросам экономики.

Проблемы в армии США

В армии США зарождается рекрутинговый кризис: количество вступающих на службу военнослужащих сокращается. Ситуацию напрягает еще тот факт, что "разочарованные ветераны" отказывают молодежь присоединяться к рядам армии.

Напомним, позиция Китая в отношении Украины "последовательна и четкая". Урегулировать конфликт нужно путём диалога и переговоров.