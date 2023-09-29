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У США почалися перші слухання щодо імпічменту Джо Байдена

29 вересня 2023 04:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США почалися перші слухання щодо імпічменту Джо Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту президента Джо Байдена. Слухання розпочалося через два тижні після того, як спікер Палати представників Кевін Маккарті оголосив початок офіційного розслідування щодо Байдена за звинуваченнями в корупції в бізнесі його родини.

Про це пише агенція СNN.

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Слухання щодо імпічменту Байдена

За даними видання, республіканці стверджують, що Байден і його родина особисто отримували вигоду від політики, яку він проводив як віцепрезидент в адміністрації Барака Обами в період з 2009 по 2017 рік.

"Сьогодні Комітет з нагляду Палати представників вивчить понад два десятки доказів, які виявляють корупцію та зловживання Джо Байденом на державній посаді. Це включає електронні листи, текстові повідомлення, банківські записи та свідчення ділових партнерів Байдена", — сказав один із представників Республіканської партії.

Натомість у Білому домі стверджують, що розслідування необґрунтоване і зумовлене політикою напередодні президентських виборів 2024 року. 

Представник Демократичної партії Джеймі Раскін із штату Меріленд назвав ситуацію божевіллям.

"Важко усвідомити повний божевілля цього моменту. За три дні до того, як вони збираються закрити уряд Сполучених Штатів, республіканці розпочинають безпідставну кампанію щодо імпічменту президента Байдена. Ніхто не може зрозуміти логіку обох напрямків дій", — заявив він.

Нагадаємо, США планують припинити роботу уряду у неділю, 1 жовтня, у випадку, якщо законодавці у Палаті представників не нададуть додаткове фінансування. З цією метою президент Штатів Джо Байден закликав республіканців "вжити заходів", щоб запобігти закриттю. 

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