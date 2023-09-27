Байден закликав республіканців виконувати свою роботу, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

США планують припинити роботу уряду у неділю, 1 жовтня, у випадку, якщо законодавці у Палаті представників не нададуть додаткове фінансування. З цією метою президент Штатів Джо Байден закликав республіканців "вжити заходів", щоб запобігти закриттю.

Про це пише видання Bloomberg.

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"Фінансування для уряду — це просто основна відповідальність. Республіканцям у Палаті представників настав час почати виконувати свою роботу", — наголосив Байден у вівторок, 27 вересня, під час збору коштів в Каліфорнії.

Також американський лідер намагається тиснути на спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Зокрема, він звинуватив його в тому, що той відмовився від угоди, яку уклали на початку цього року. Документ мав на меті допомогти уникнути потенційного дефолту США за боргом, який включав обмеження на дискреційні витрати.

Байден також попередив Маккарті, що припинення роботи уряду матиме "далекосяжні наслідки".

"Тепер, оскільки він хвилюється про те, щоб залишитися спікером, він намагається переглянути це", — сказав Байден.

Нагадаємо, спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Міноборони США. Це рішення він прийняв після своїх попередніх слів про наміри вилучити ці кошти. Йдеться про 300 мільйонів доларів.