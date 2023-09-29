В США начались первые слушания по импичменту Джо Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту президента Джо Байдена. Слушание началось через две недели после того, как спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил начало официального расследования Байдена по обвинениям в коррупции в бизнесе его семьи.

Об этом пишет агентство СNN.

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По данным издания, республиканцы утверждают, что Байден и его семья лично извлекали выгоду от политики, которую он проводил как вице-президент в администрации Барака Обамы в период с 2009 по 2017 год.

"Сегодня Комитет по надзору Палаты представителей изучит более двух десятков доказательств, выявляющих коррупцию и злоупотребление Джо Байденом на государственной должности. Это включает электронные письма, текстовые сообщения, банковские записи и свидетельства деловых партнеров Байдена", — сказал один из представителей Республиканской партии.

В Белом доме утверждают, что расследование необоснованно и обусловлено политикой накануне президентских выборов 2024 года.

Представитель Демократической партии Джейми Раскин из штата Мэриленд назвал ситуацию безумием.

"Трудно осознать полное безумие этого момента. За три дня до того, как они собираются закрыть правительство Соединенных Штатов, республиканцы начинают безосновательную кампанию по импичменту президента Байдена. Никто не может понять логику обоих направлений действий", — заявил он.

Напомним, США планируют прекратить работу правительства в воскресенье, 1 октября, в случае если законодатели в Палате представителей не предоставят дополнительное финансирование. С этой целью президент Штатов Джо Байден призвал республиканцев "принять меры", чтобы предотвратить закрытие.