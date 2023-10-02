У США підготували секретну стратегію допомоги для України із важливим нюансом

Державний департамент США. Фото: J. Scott Applewhite

У США підготували індивідуальну стратегію допомоги для України з акцентом на проблему корупції як серйозної загрози. Цей план включає наміри впровадити реформи для протидії корупції, провести деолігархізацію, підняти рівень українського оборонного сектору, адаптувати Збройні сили до стандартів НАТО і просунути вивчення англійської мови.

Про це пише Politico.

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На чому США акцентували у своїй стратегії

За даними видання Politico, документ містить детальний опис планів модернізації українських інститутів і вказує, що підтримка Заходу може бути пов'язана з рівнем боротьби з корупцією в країні.

У доповіді зазначено, що у разі збереження високого рівня корупції західні союзники можуть відмовитися підтримувати Україну в опозиції російської агресії, і що боротьба з корупцією не повинна бути відкладена.

ЗМІ висвітлюють плани адміністрації Байдена посилити тиск на Україну з метою скорочення корупції, підкреслюючи, що американська економічна допомога може бути пов'язана з проведенням реформ.

Один з американських чиновників підтвердив, що обговорюються питання щодо умовної економічної допомоги, спрямованої на боротьбу з корупцією та стимулювання залучення приватних інвестицій в Україну. Зазначимо, що військова підтримка такими умовами не обумовлена.

Які цілі стратегії

Інтегральна стратегія, розроблена для України, включає перелік цілей та часові рамки їх досягнення, а також очікувані проміжні результати.

Повідомляється, що з документа відомо, що США планують сприяти зміцненню української оборонної спроможності та допомагати в адаптації військових структур України до стандартів НАТО.

У конфіденційній частині стратегії йдеться про необхідність реформування окремих елементів системи національної безпеки України для мінімізації можливості корупції та покращення спроможності країни протистояти можливим агресіям з боку Кремля.

Стратегія також передбачає розробку "національного плану опору", що може бути інтерпретовано як заклик до активного опору у разі подальшої агресії з боку Росії.

У документі виражається підтримка українських антимонопольних зусиль та ініціатив, спрямованих на збільшення податкових відрахувань до держбюджету.

У секретній частині стратегії робиться заклик до фінансової системи України "розгорнути кредитування для стимулювання розширення бізнесу" та скоротити втручання держави у банківську сферу.

Стратегія США також має на меті, щоб Україна не лише підтримувала свою орієнтацію на Захід, а й поглиблювала відносини з Америкою.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підтвердив свою підтримку Україні у майбутньому, проте закликав Конгрес припинити політичні ігри. Байден вказав на обмежений часовий проміжок, протягом якого американські фінансові ресурси можуть продовжувати надходити в Україну, і закликав Конгрес перейти від дискусій до дій.