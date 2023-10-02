В США подготовили секретную стратегию помощи для Украины с важным нюансом

Государственный департамент США. Фото: J. Scott Applewhite

В США подготовили индивидуальную стратегию помощи для Украины, с акцентом на проблему коррупции как серьезной угрозы. Этот план включает в себя намерения внедрить реформы для противодействия коррупции, провести деолигархизацию, поднять уровень украинского оборонного сектора, адаптировать Вооруженные силы к стандартам НАТО и продвинуть изучение английского языка.

Об этом пишет Politico.

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По данным издания Politico, документ содержит детальное описание планов по модернизации украинских институтов и указывает, что поддержка Запада может быть связана с уровнем борьбы с коррупцией в стране.

В докладе указано, что в случае сохранения высокого уровня коррупции, западные союзники могут отказаться поддерживать Украину в оппозиции российской агрессии, и что борьба с коррупцией не должна быть отложена.

СМИ освещают планы администрации Байдена усилить давление на Украину с целью сокращения коррупции, при этом подчеркивается, что американская экономическая помощь может быть связана с проведением реформ.

Один из американских чиновников подтвердил, что обсуждаются вопросы об условной экономической помощи, направленной на борьбу с коррупцией и стимулирование привлечения частных инвестиций в Украину. Отметим, что военная поддержка такими условиями не обусловлена.

Какие цели стратегии

Интегральная стратегия, разработанная для Украины, включает перечень целей и временные рамки их достижения, а также ожидаемые промежуточные результаты.

Сообщается, что из документа известно, что США планируют содействовать укреплению украинской оборонной способности и помогать в адаптации военных структур Украины к стандартам НАТО.

В конфиденциальной части стратегии говорится о необходимости реформирования отдельных элементов системы национальной безопасности Украины для минимизации возможности коррупции и улучшения способности страны противостоять возможным агрессиям со стороны Кремля.

Стратегия также предполагает разработку "национального плана сопротивления", что может быть интерпретировано как призыв к активному сопротивлению в случае дальнейшей агрессии со стороны России.

В документе выражается поддержка украинских антимонопольных усилий и инициатив, направленных на увеличение налоговых отчислений в госбюджет.

В секретной части стратегии делается призыв к финансовой системе Украины "развернуть кредитование для стимулирования расширения бизнеса" и сократить вмешательство государства в банковскую сферу.

Стратегия США также нацелена на то, чтобы Украина не только поддерживала свою ориентацию на Запад, но и углубляла отношения с Америкой

Напомним, что президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку Украине в будущем, однако призвал Конгресс прекратить политические игры. Байден указал на ограниченный временной промежуток, в течение которого американские финансовые ресурсы могут продолжать поступать в Украину, и призвал Конгресс перейти от дискуссий к действиям.