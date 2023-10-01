Байден пообещал дальше помогать Украине и обратился к Конгрессу

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку Украине в будущем, однако призвал Конгресс прекратить политические игры. Байден указал на ограниченный временной промежуток, в течение которого американские финансовые ресурсы могут продолжать поступать в Украину, и призвал Конгресс перейти от дискуссий к действиям.

Об этом Байден сообщил в Twitter.

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Выступая из Белого дома, президент заверил американских союзников и народы США и Украины в своем намерении продолжать поддержку. Байден также выразил свое разочарование в связи с балансировкой на грани частичного закрытия федерального правительства.

Last night, Congress passed a spending bill that will keep the government open until just before Thanksgiving.



While this is good news, I strongly urge Republicans in Congress to pass a year-long budget agreement and avoid another crisis.



Tune in. https://t.co/7esmPV8I1T — President Biden (@POTUS) October 1, 2023

Это произошло на фоне кризиса в США, вызванного риском приостановки работы правительства из-за блокировки республиканцами бюджетных законопроектов на следующий финансовый год. Они требовали сокращения трат и выражали несогласие с дополнительной финансовой помощью Украине.

Доверие Байдена к Палате представителей

На пресс-конференции Байден получил вопрос о своем доверии к спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, после того как последний отозвал все свои заявления по резолюции, за исключением требования исключить упоминание о помощи Украине.

Байден отметил, что недавно было достигнуто соглашение по вопросу помощи Украине, подробности которого предстоит узнать в ближайшее время. Он не стал раскрывать детали данного соглашения, но подчеркнул неприемлемость прекращения поддержки Украины со стороны США в текущей ситуации.

"Мы только что заключили соглашение о помощи Украине, поэтому скоро узнаем", — ответил Байден.

Президент выразил надежду на то, что спикер Маккарти продемонстрирует лояльность к украинскому народу и сделает все возможное для обеспечения необходимой поддержки Украине в этот критический период.

"Я ожидаю, что Кевин Маккарти сохранит преданность народу Украины и обеспечит получение поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент", — сказал Байден.

При этом Байден подал намек на то, что представители как Демократической, так и Республиканской партий достигли какого-то соглашения по вопросу поддержки Украины, после того как в Конгрессе США было решено исключить финансовую помощь Киеву из временного бюджетного законопроекта с целью предотвращения шатдауна.

Стоит отметить, что Белый дом пытался достичь компромисса, предложив выделить 6 миллиардов долларов для Украины до середины ноября, но этот шаг не получил необходимого поддержания в Конгрессе.

Напомним, что для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США осуществила ключевой шаг, приняв резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийных бедствий, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.