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У "Слузі народу" зупинили членство нардепки Марченко

12 липня 2023 20:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У "Слузі народу" зупинили членство нардепки Марченко
Народна депутатка Людмила Марченко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Наразі членство народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко призупинили. На наступному засіданні приймуть рішення про те, щоб виключити її з фракції. 

Про це повідомляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

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Марченко виключать зі "Слуги народу"

"Як і обіцяли: членство Людмили Марченко у фракції політичної партії "Слуга Народу" призупинено. Рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції", — пише Давид Арахамія. 

 

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Повідомлення Арахамії. Фото: скриншот

Передісторія

Раніше у мережі оприлюднили відео, на якому вона викинула один із хабарів через власний паркан для того, щоб відвести від себе підозри.

Відомо, що Марченко разом зі своєю помічницею допомагали чоловікам виїхати за кордон через систему "Шлях". За свої послуги з одного клієнта жінки отримували 5,3 тисячі доларів. Під час отримання однієї частки хабаря у розмірі 2,8 тисячі доларів осіб викрили.

 

Нагадаємо, у Києві викрили злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських та грабувала людей.

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