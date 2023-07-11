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У мережі з'явилося відео, як нардепка Марченко викинула хабар через паркан

11 липня 2023 22:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У мережі з'явилося відео, як нардепка Марченко викинула хабар через паркан
Народна депутатка України Людмила Марченко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 11 липня, НАБУ і САП повідомили про підозру народній депутатці України з Тернопільщини Людмилі Марченко, яка допомагала чоловікам виїжджати закордон. Один з хабарів, який вона отримала, викинула через власний паркан для того, щоб відвести від себе підозри. 

Відповідне відео оприлюднило НАБУ

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Відтак, депутатка Марченко разом зі своєю помічницею допомагали чоловікам виїхати за кордон через систему "Шлях". 

"За данними слідства, нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаціїної системи "Шлях", — йдеться у повідомленні. 

За свої послуги з одного клієнта жінки отримували 5,3 тисячі доларів. Під час отримання однієї частки хабаря у розмірі 2,8 тисячі доларів осіб викрили. 

 

Нагадаємо, у Києві викрили злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських та грабувала людей. 

Додамо, що у Києві СБУ викрила екснардепа, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР".

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