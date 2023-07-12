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В "Слуге народа" остановили членство нардепа Марченко

12 июля 2023 20:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В "Слуге народа" остановили членство нардепа Марченко
Народный депутат Людмила Марченко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Членство народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко приостановили. На следующем заседании примут решение о том, чтобы исключить ее из фракции.

Об этом сообщает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Как и обещали: членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга Народа" приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", — пишет Давид Арахамия.

 

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Сообщение Арахамии. Фото: скриншот

Предыстория

Ранее в сети обнародовали видео, на котором она выбросила одну из взяток через собственный забор для того, чтобы отвести от себя подозрения.

Известно, что Марченко вместе со своей помощницей помогали мужчинам уехать за границу через систему "Шлях". За свои услуги с одного клиента женщины получали 5,3 тысячи долларов. При получении одной части взятки в размере 2,8 тысячи долларов лиц разоблачили.

 

Напомним, в Киеве разоблачили преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и грабила людей.

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