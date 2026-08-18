У "Слузі народу" з’явилися два нових нардепи

Вікторія Рєзнікова складає присягу. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді з’явилися два народні депутати. Вони увійшли до фракції "Слуга народу". Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова склали присяги під час пленарного засідання у вівторок, 18 серпня. Це сталося через добровільне складання мандатів двома депутатами тієї ж політичної сили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Нардепи Моркляник та Рєзнікова замінили в Раді Маслова та Безгіна

Зазначимо, що парламент дострокового припинив повноваження депутатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Вони були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії "Слуга народу".

Наступними у списку ЦВК були Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова. Вони включені до виборчого списку "Слуги народу" під № 163 та № 165.

Що відомо про Богдана Моркляника

Богдан Моркляник має науковий ступінь доктора технічних наук та працює професором у Львівській політехніці, де викладає на кафедрі опору матеріалів і будівельної механіки.

Нардеп Богдан Моркляник складає присягу. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

У його професійній кар’єрі також були керівні посади у сфері освіти, інтелектуальної власності та державного управління. Зокрема, Моркляник був заступником керівника Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Також свого часу він працював радником першого віцепрем’єр-міністра Степана Кубіва.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Моркляник вступив до лав Збройних сил України.

Що відомо про Вікторію Рєзнікову

Вікторія Рєзнікова представляє юридичну та академічну сферу. Вона має науковий ступінь докторки юридичних наук, є адвокаткою та очолює кафедру економічного права й економічного судочинства в Навчально-науковому інституті права КНУ імені Тараса Шевченка.

Крім викладацької та наукової роботи, Рєзнікова бере участь у діяльності Науково-консультативних рад при голові Верховної Ради України та Верховному Суді. У 2025 році вона також отримала статус члена-кореспондента Національної академії правових наук України.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 18 серпня відновила пленарні засідання після тривалої перерви та розпочала роботу в сесійній залі. Серед запланованих питань на сьогодні — розгляд дев’яти законопроєктів, зокрема документів щодо державної політики та соціальної сфери. Водночас кадрових призначень у парламенті цього дня не очікується.

Також Новини.LIVE писали, що Верховна Рада може розглянути призначення нових очільників міністерств уже цього тижня, ймовірно у середу або четвер. Народний депутат Сергій Євтушок зазначив, що конкретні кандидатури поки не варто прогнозувати, оскільки парламент має отримати офіційні подання від президента. Після їхнього надходження депутати зможуть визначитися із голосуванням за нових міністрів.