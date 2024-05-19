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У Словаччині повідомили, скільки потрібно часу для одужання прем'єра Фіцо

19 травня 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Замах на Роберта Фіцо — скільки потрібно часу для одужання прем'єра
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк розповів, скільки потрібно часу для одужання прем'єр-міністра Роберта Фіцо після замаху. За його словами, йдеться про щонайменше декілька тижнів. Наразі політик перебуває під наглядом лікарів.

Про це повідомляє Aktuality.sk у неділю, 19 травня.

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Одужання прем'єра Словаччини

Каліняк наголосив, що найближчим часом транспортування прем'єра до Братислави не планують. 

"Ми вважаємо, що прем'єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через декілька тижнів", — заявив Каліняк.

За його словами, з понеділка, 20 травня, він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня.

Замах на Роберта Фіцо — що відомо

Нагадаємо, 15 травня Роберта Фіцо було важко поранено, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

За інформацією ЗМІ, головним підозрюваним є словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Фіцо був доставлений до лікарні в Банській Бистриці гелікоптером, де медичний персонал веде боротьбу за його життя.

Згодом Юрай Чінтула розповів свої наміри скоєння злочину. За його словами, він зробив це з політичних причин.

17 травня Фіцо переніс ще одну операцію. Стан здоров'я політика досі загрозливий, проте лікарі заявили, що нове хірургічне втручання може допомогти йому нарешті одужати.

лікарні
Словаччина
політики
поранення
Роберт Фіцо

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