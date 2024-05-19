Замах на Роберта Фіцо — скільки потрібно часу для одужання прем'єра

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк розповів, скільки потрібно часу для одужання прем'єр-міністра Роберта Фіцо після замаху. За його словами, йдеться про щонайменше декілька тижнів. Наразі політик перебуває під наглядом лікарів.

Про це повідомляє Aktuality.sk у неділю, 19 травня.

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Одужання прем'єра Словаччини

Каліняк наголосив, що найближчим часом транспортування прем'єра до Братислави не планують.

"Ми вважаємо, що прем'єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через декілька тижнів", — заявив Каліняк.

За його словами, з понеділка, 20 травня, він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня.

Замах на Роберта Фіцо — що відомо

Нагадаємо, 15 травня Роберта Фіцо було важко поранено, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

За інформацією ЗМІ, головним підозрюваним є словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Фіцо був доставлений до лікарні в Банській Бистриці гелікоптером, де медичний персонал веде боротьбу за його життя.

Згодом Юрай Чінтула розповів свої наміри скоєння злочину. За його словами, він зробив це з політичних причин.

17 травня Фіцо переніс ще одну операцію. Стан здоров'я політика досі загрозливий, проте лікарі заявили, що нове хірургічне втручання може допомогти йому нарешті одужати.