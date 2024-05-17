Замах на Роберта Фіцо — в якому стані прем'єр Словаччини

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс ще одну операцію. Стан здоров'я політика досі загрозливий, проте лікарі заявили, що нове хірургічне втручання може допомогти йому нарешті одужати.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Роберт Калиняк передає Reuters у п'ятницю, 17 травня.

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В якому стані Роберт Фіцо

Калиняк наголосив, що будь-яке рішення про переведення Фіцо до столиці Братислави з центрального міста Банська Бистриця, де він перебуває на лікуванні, буде прийнято лише після подальшого поліпшення його стану.

"Нам знадобиться ще декілька днів, щоб остаточно дізнатися, в який бік все йде. Я думаю, що сьогоднішня операція... дозволить нам наблизитися до позитивного прогнозу", — сказав Калиняк.

За його словами, прогрес є, однак ситуація все ще дуже серйозна.

Директор лікарні Міріам Лапунікова зазначила, що після операції з видалення змертвілих тканин з ран прем'єра, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у свідомості та стабільному стані. Фіцо також переніс багатогодинну операцію 15 травня.

Замах на Роберта Фіцо — що відомо

Нагадаємо, 15 травня Роберта Фіцо було важко поранено, коли в главу словацького уряду стріляли три рази. Кулі влучили в кінцівки, груди та живіт політика.

За інформацією ЗМІ, головним підозрюваним є словацький 71-річний письменник-поет Юрай Чінтула — один із засновників літературного клубу DÚHA та активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Фіцо був доставлений до лікарні в Банській Бистриці гелікоптером, де медичний персонал веде боротьбу за його життя.

Згодом Юрай Чінтула розповів свої наміри скоєння злочину. За його словами, він зробив це з політичних причин.