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В Словакии сообщили, сколько нужно времени для выздоровления премьера Фицо

19 мая 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Покушение на Роберта Фицо — сколько нужно времени для выздоровления премьера
Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал, сколько нужно времени для выздоровления премьер-министра Роберта Фицо после покушения. По его словам, речь идет о не менее нескольких недель. Политик находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает Aktuality.sk в воскресенье, 19 мая.

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Калиняк подчеркнул, что в ближайшее время транспортировку премьера в Братиславу не планируют.

"Мы считаем, что премьер-министр физически достаточно силен, чтобы верить в его скорейшее выздоровление, хотя мы можем рассчитывать на это минимум через несколько недель", — заявил Калиняк.

По его словам, с понедельника, 20 мая, он не будет больше информировать общественность о состоянии здоровья Фицо, но регулярные заявления будет публиковать больница.

Покушение на Роберта Фицо — что известно

Напомним, 15 мая Роберт Фицо был тяжело ранен, когда в главу словацкого правительства стреляли три раза. Пули попали в конечности, грудь и живот политика.

По информации СМИ, главным подозреваемым является словацкий 71-летний писатель-поэт Юрай Чинтула — один из основателей литературного клуба DÚHA и активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Фицо был доставлен в больницу в Банской Быстрице вертолетом, где медицинский персонал ведет борьбу за его жизнь.

Впоследствии Юрай Чинтула рассказал о своих намерениях совершения преступления. По его словам, он сделал это по политическим причинам.

17 мая Фицо перенес еще одну операцию. Состояние здоровья политика до сих пор угрожающее, однако врачи заявили, что новое хирургическое вмешательство может помочь ему наконец выздороветь.

больницы
Словакия
политики
ранение
Роберт Фицо

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