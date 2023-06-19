В Швеции заявили о возможности нападения России на ее территорию

Балтийский флот Российской Федерации. Фото: росСМИ

Швеция не исключает нападения на нее Российской Федерации. В отчете комитета обороны говорится о морской и воздушной угрозе со стороны РФ, а также о возможном ядерном ударе.

Об этом сообщает шведское издание SVT.

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Комитет обороны Швеции подготовил отчет о военных угрозах для страны.

В отчете, как утверждают источники издания, говорится о возможности военных операций Российской Федерации против Швеции.

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Согласно данным, полученным изданием SVT, в отчете говорится о трех вариантах угрозы:

морская;

воздушная;

ядерная.

Способность России использовать все эти три угрозы указана в отчете как неизменная.

"Общее мнение во время подготовки (отчета. — Ред.) было таким, что сейчас это срочно, и мы надеемся, что этот отчет также отправит сигналы структурам тотальной обороны, что сейчас "серьезное время", что сейчас самое время заняться этим вопросом" , — подчеркнул источник СМИ, имеющий отношение к подготовке этого документа.

Напомним, что у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возникли большие сомнения в том, станет ли Швеция частью НАТО до Вильнюсского саммита. Отмечается, что существует вероятность того, что страна не присоединится к Альянсу.