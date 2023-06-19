Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Швеции заявили о возможности нападения России на ее территорию arrow

В Швеции заявили о возможности нападения России на ее территорию

19 июня 2023 09:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Швеции заявили о возможности нападения России на ее территорию
Балтийский флот Российской Федерации. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Швеция не исключает нападения на нее Российской Федерации. В отчете комитета обороны говорится о морской и воздушной угрозе со стороны РФ, а также о возможном ядерном ударе.

Об этом сообщает шведское издание SVT.

Читайте также:

Швеция опасается России

Комитет обороны Швеции подготовил отчет о военных угрозах для страны.

В отчете, как утверждают источники издания, говорится о возможности военных операций Российской Федерации против Швеции.

Что угрожает Стокгольму

Согласно данным, полученным изданием SVT, в отчете говорится о трех вариантах угрозы:

  • морская;
  • воздушная;
  • ядерная.

Способность России использовать все эти три угрозы указана в отчете как неизменная.

"Общее мнение во время подготовки (отчета. — Ред.) было таким, что сейчас это срочно, и мы надеемся, что этот отчет также отправит сигналы структурам тотальной обороны, что сейчас "серьезное время", что сейчас самое время заняться этим вопросом" , — подчеркнул источник СМИ, имеющий отношение к подготовке этого документа.

Напомним, что у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возникли большие сомнения в том, станет ли Швеция частью НАТО до Вильнюсского саммита. Отмечается, что существует вероятность того, что страна не присоединится к Альянсу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас