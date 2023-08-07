У серпні Путін може здійснити візит до Туреччини, — ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін може приїхати до Туреччини. Ймовірно, це відбудеться наприкінці серпня.

Про це повідомляє Hurriyet.

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Візит Путіна до Туреччини

Про можливу поїздку російського диктатора та його терміни турецьке видання згадало в контексті повідомлення порядку денного зустрічі уряду Туреччини, яка запланована на 7 серпня. Вона пройде під головуванням президента Тайїпа Ердогана.

"Оцінюватиметься можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президенти Туреччини та Росії, Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову. У рамках переговорів сторони домовились про візит Путіна до Туреччини.

Також ми писали, що Президент Росії Володимир Путін готовий повернутися до зернової угоди. При цьому він висловив низку вимог.

Додамо, російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною. За його словами, цьому нібито заважає контрнаступ ЗСУ.