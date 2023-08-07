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В августе Путин может совершить визит в Турцию, — СМИ

7 августа 2023 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В августе Путин может совершить визит в Турцию, — СМИ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию. Вероятно, это произойдет в конце августа.

Об этом сообщает Hurriyet.

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Визит Путина в Турцию

О возможной поездке российского диктатора и его сроках турецкое издание упомянуло в контексте сообщения повестки встречи правительства Турции, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана.

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", — говорится в материале.

Напомним, президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. В рамках переговоров стороны договорились о визите Путина в Турцию.

Также мы писали, что Президент России Владимир Путин готов вернуться к зерновому соглашению. При этом он высказал ряд требований.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной. По его словам, этому якобы мешает контрнаступление ВСУ.

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