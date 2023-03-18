В россии начали искать преемника путину после решения суда Гааги, — Юсов
Настроения в кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест владимира путина. В россии уже начали искать ему преемника.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
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"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зазомбированного населения рф был бы странным и слишком тревожным "звонком". Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МКС — это даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", — сказал Юсов.
По его словам, круг российского диктатора сужается. Путин стал более токсичным для внешнего мира и россии.
"В частности, в башнях кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима путина. И да, уж речь идет о поиске преемника путина, и ищет его уже не путин", — добавил Юсов.
Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой.
Также мы писали, что Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности рф за все преступления.
Добавим, в августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС страна обязана арестовать президента рф.