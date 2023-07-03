У РФ почали сумніватися щодо проведення "виборів" на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін та голова ЦВК РФ Елла Памфілова. Фото: kremlin.ru

Російський Центрвиборчком може перенести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Це станеться, якщо ситуація погіршиться.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

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Голова ЦВК РФ Елла Памфілова зустрілася з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона заявила, що на тимчасово окупованих територіях України нібито повністю забезпечено фінансування з федерального бюджету. За її словами, "вибори" можуть відкласти через погіршення ситуації.

"Оскільки ситуація дійсно непроста, все може бути. І якщо виникнуть обставини непередбачуваної сили — у якомусь районі ситуація може різко погіршитися, ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека життю та здоров'ю жителів, які там перебувають, — у нас є право ці вибори в тому чи іншому районі відкласти. Ми неодмінно цим правом скористаємося, якщо на те будуть серйозні підстави", — заявила Памфілова.

За її словами, ситуація складна через воєнний стан, але ті поправки, які зараз ухвалені, дають можливість при дотриманні певних умов проводити "вибори".

На зустрічі з Путіним голова ЦВК РФ заявила, що про проведення виборів на окупованих територіях України просили колаборанти.

Памфілова додала, що люди зможуть "голосувати" навіть без паспорта. За її словами, можна надати якийсь документ, що засвідчує особу, виданий органами публічної влади.

Нагадаємо, Кремль пришвидшує комплектування вакантних посад в окупаційних структурних підрозділах органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Такі дії ворога спостерігаються в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Також ми писали, що в Європейському Союзі засудили РФ за наміри щодо проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.