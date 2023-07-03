В РФ начали сомневаться в проведении "выборов" на оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин и глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru

Российский Центризбирком может перенести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Это произойдет, если ситуация ухудшится.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным. Она заявила, что на временно оккупированных территориях Украины якобы полностью обеспечено финансирование из федерального бюджета. По ее словам, "выборы" могут отложить из-за ухудшения ситуации.

"Поскольку ситуация действительно непростая, все может быть. И если возникнут обстоятельства непредсказуемой силы — в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, — у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", — заявила Памфилова.

По ее словам, ситуация сложная из-за военного положения, но те поправки, которые сейчас приняты, позволяют при соблюдении определенных условий проводить "выборы".

На встрече с Путиным глава ЦИК РФ заявила, что о проведении выборов на оккупированных территориях Украины просили коллаборанты.

Памфилова добавила, что люди смогут "голосовать" даже без паспорта. По ее словам, можно предоставить некий документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти.

Напомним, Кремль ускоряет комплектование вакантных должностей в оккупационных структурных подразделениях органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. Подобные действия врага наблюдаются в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Также мы писали, что в Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение есть нарушение международного права.