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У РФ підтримали припинення угоди з Україною про Азовське море і Керченську протоку

31 травня 2023 17:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ підтримали припинення угоди з Україною про Азовське море і Керченську протоку
Засідання в російській Думі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 травня, комітет російської Думи схвалив денонсацію договору з Україною про Азовське море і Керченську протоку. Рішення було опубліковано в базі даних.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Припинення угоди з Україною про Азовське море і Керченську протоку

"Комітет Державної думи у справах Співдружності Незалежних Держав, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками рекомендує Державній думі денонсувати договір", — йдеться у висновку.

Що відомо про угоду

Документ було підписано в Керчі 24 грудня 2003 року. Під договором свої підписи поставили колишній президент України Леонід Кучма та російський диктатор Володимир Путін.

Сторони домовлялися про наступне: 

  • Азовське море та Керченська протока — це історично внутрішні води України і Російської Федерації;
  • Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між Україною та РФ;
  • Врегулювання питань, що належать до акваторії Керченської протоки, здійснюється за угодою між сторонами;
  • Торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або РФ, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дозволив примусове вивезення людей з ТОТ і проведення там "виборів". Путін видав відповідний указ.

Також ми писали, що Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Документ опубліковано на офіційному правовому інтернет-порталі.

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