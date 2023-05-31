У РФ підтримали припинення угоди з Україною про Азовське море і Керченську протоку
Сьогодні, 31 травня, комітет російської Думи схвалив денонсацію договору з Україною про Азовське море і Керченську протоку. Рішення було опубліковано в базі даних.
Про це повідомляють росЗМІ.
Припинення угоди з Україною про Азовське море і Керченську протоку
"Комітет Державної думи у справах Співдружності Незалежних Держав, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками рекомендує Державній думі денонсувати договір", — йдеться у висновку.
Що відомо про угоду
Документ було підписано в Керчі 24 грудня 2003 року. Під договором свої підписи поставили колишній президент України Леонід Кучма та російський диктатор Володимир Путін.
Сторони домовлялися про наступне:
- Азовське море та Керченська протока — це історично внутрішні води України і Російської Федерації;
- Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між Україною та РФ;
- Врегулювання питань, що належать до акваторії Керченської протоки, здійснюється за угодою між сторонами;
- Торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або РФ, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дозволив примусове вивезення людей з ТОТ і проведення там "виборів". Путін видав відповідний указ.
Також ми писали, що Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Документ опубліковано на офіційному правовому інтернет-порталі.