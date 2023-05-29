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Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі

29 травня 2023 15:07
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Документ опубліковано на офіційному правовому інтернет-порталі.

Про це інформують російські ЗМІ.

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Закон ДЗЗСЄ 

Перший ДЗЗСЄ підписано 1990 року. Даний договір встановлював обмеження на кількість бойових танків, бойових броньованих машин, артилерії, ударних вертольотів та бойових літаків.

Росія зупинила свою участь у липні 2007 року через те, що НАТО відмовилося ратифікувати оновлену версію договору. Однак у середу, 10 травня 2023 року, Володимир Путін вніс законопроєкт про денонсацію ДЗЗСЄ.

Додатково з документом йшло пояснення, що договір "багато в чому застарів і втратив зв'язок з дійсністю".

На початку травня 2023 року договір ухвалили депутати Держдуми,  а 24 травня його затвердили у Раді РФ. Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі.

ДЗЗСЄ
Закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що Путін наляканий потенційним контрнаступом ЗСУ, який, можливо, вже перебуває на ранній підготовчій стадії. Президент РФ усвідомлює, що, в разі успіху українських сил, його позиція може опинитись під загрозою, враховуючи наростання внутрішніх розбіжностей у Кремлі. 

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж висловився про можливість ліквідації російського диктатора Володимира Путіна та засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, Захід дозволить вбивство президента РФ лише тоді, коли він ухвалить рішення про ядерний удар. Маломуж вважає, що ліквідація Пригожина набагато простіша.

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