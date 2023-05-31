В РФ поддержали прекращение соглашения с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Заседание в российской Думе. Фото: росСМИ

Сегодня, 31 мая, комитет российской Думы одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе. Решение опубликовано в базе данных.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Комитет Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связей с соотечественниками рекомендует Государственной думе денонсировать договор", — говорится в заключении.

Что известно о соглашении

Документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Под договором свои подписи поставили бывший президент Украины Леонид Кучма и российский диктатор Владимир Путин.

Стороны договаривались о следующем:

Азовское море и Керченский пролив — это исторически внутренние воды Украины и Российской Федерации;

Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Украиной и РФ;

Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между сторонами;

Торговые судна и военные корабли, а также другие государственные судна под флагом Украины или РФ, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Напомним, президент России Владимир Путин разрешил принудительный вывоз людей из ВОТ и проведение там "выборов". Путин выдал соответствующий указ.

Также мы писали, что Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.