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У Раді розповіли, хто може стати новим міністром культури

2 вересня 2023 11:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Раді розповіли, хто може стати новим міністром культури
Юлія Федів. Фото: uadim.in.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Екскерівник Українського культурного фонду Юлія Федів може очолити Міністерство культури та інформаційної політики України. Голосування за її призначення може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Нардеп зазначив, що майбутнє голосування щодо її кандидатури заплановане на наступний тиждень. Железняк також зазначив, що при схваленні Федів уряд країни матиме рекордну кількість жінок серед своїх членів — 6 із 21, що становить 28%.

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Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Що відомо про Юлію Федів

Юлія Федів, 36 років, є відомою медіаменеджеркою та культурною діячкою. Вона керує ГО "Громадське телебачення" та у минулому обіймала посаду першого виконавчого директора державного "Українського культурного фонду". У 2021 році Юлію було відзначено премією ООН за внесок у культурний менеджмент. Крім того, вона очолювала Національне бюро програми ЄС "Креативна Європа" в Україні та має досвід роботи у державній службі.

Нагадаємо, що тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв їздить незадекларованим автомобілем. Він також отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування у нетверезому стані.

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