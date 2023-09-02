У Раді розповіли, хто може стати новим міністром культури

Юлія Федів. Фото: uadim.in.ua

Екскерівник Українського культурного фонду Юлія Федів може очолити Міністерство культури та інформаційної політики України. Голосування за її призначення може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Нардеп зазначив, що майбутнє голосування щодо її кандидатури заплановане на наступний тиждень. Железняк також зазначив, що при схваленні Федів уряд країни матиме рекордну кількість жінок серед своїх членів — 6 із 21, що становить 28%.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Що відомо про Юлію Федів

Юлія Федів, 36 років, є відомою медіаменеджеркою та культурною діячкою. Вона керує ГО "Громадське телебачення" та у минулому обіймала посаду першого виконавчого директора державного "Українського культурного фонду". У 2021 році Юлію було відзначено премією ООН за внесок у культурний менеджмент. Крім того, вона очолювала Національне бюро програми ЄС "Креативна Європа" в Україні та має досвід роботи у державній службі.

Нагадаємо, що тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв їздить незадекларованим автомобілем. Він також отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування у нетверезому стані.