Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Стало известно, кто может заменить Ткаченка в должности министра культуры arrow

Стало известно, кто может заменить Ткаченка в должности министра культуры

21 июля 2023 10:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, кто может заменить Ткаченка в должности министра культуры
Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: t.me/otkachenkokyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заменить Александра Ткаченка в должности министра культуры может глава Художественного Арсенала Олеся Островская-Люта. Президент Владимир Зеленский уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Кто станет новым министром культуры в Украине

По информации Гончаренка, вместо действующего министра культуры Александра Ткаченка будут предлагать Олесю Островскую-Люту. Она сейчас возглавляет Художественный Арсенал.

Олеся Островська-Люта
Олеся Островская-Люта. Фото: facebook.com/olesya.ostrovska

"Вчера Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры Ткаченко. А сам Ткаченко уже подтвердил, что подал заявление об отставке", — рассказал нардеп.

Он также поддержал отставку Ткаченка и подчеркнул, что человек, выделяющий миллионы на сериалы во время войны, не должен занимать такую должность.

"Когда в стране война, человек, который миллионы средств собирается использовать на ненужные сериалы, не должен быть на этом посту. Плюс абсолютно провальная работа с не смотрящим марафоном. И история с Лаврой. Последней каплей стали тендеры", — сказал Гончаренко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по теме бюджетных расходов. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.

А вчера, 20 июля, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны". По его словам, он "удивился заявлению Президента по этому же вопросу".

Также мы сообщали, что Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о растратах Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн. гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз