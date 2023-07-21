Стало известно, кто может заменить Ткаченка в должности министра культуры

Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Заменить Александра Ткаченка в должности министра культуры может глава Художественного Арсенала Олеся Островская-Люта. Президент Владимир Зеленский уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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По информации Гончаренка, вместо действующего министра культуры Александра Ткаченка будут предлагать Олесю Островскую-Люту. Она сейчас возглавляет Художественный Арсенал.

Олеся Островская-Люта. Фото: facebook.com/olesya.ostrovska

"Вчера Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры Ткаченко. А сам Ткаченко уже подтвердил, что подал заявление об отставке", — рассказал нардеп.

Он также поддержал отставку Ткаченка и подчеркнул, что человек, выделяющий миллионы на сериалы во время войны, не должен занимать такую должность.

"Когда в стране война, человек, который миллионы средств собирается использовать на ненужные сериалы, не должен быть на этом посту. Плюс абсолютно провальная работа с не смотрящим марафоном. И история с Лаврой. Последней каплей стали тендеры", — сказал Гончаренко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по теме бюджетных расходов. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.

А вчера, 20 июля, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны". По его словам, он "удивился заявлению Президента по этому же вопросу".

Также мы сообщали, что Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о растратах Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн. гривен.