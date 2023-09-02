В Раде рассказали, кто может стать новым министром культуры

Юлия Федив. Фото: uadim.in.ua

Экс-руководитель Украинского культурного фонда Юлия Федив может возглавить Министерство культуры и информационной политики Украины. Голосование за ее назначение может пройти уже на следующей неделе.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Нардеп указал, что предстоящее голосование по ее кандидатуре запланировано на следующую неделю. Железняк также отметил, что при одобрении Федив, правительство страны будет иметь рекордное число женщин среди своих членов — 6 из 21, что составляет 28%.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Что известно про Юлию Федив

Юлия Федив, 36 лет, является известным медиаменеджером и культурным деятелем. Она руководит ОО "Громадське телебачення" и в прошлом занимала должность первого исполнительного директора государственного "Украинского культурного фонда". В 2021 году Юлия была удостоена премии ООН за вклад в культурный менеджмент. Кроме того, она возглавляла Национальное бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине и имеет опыт работы в государственной службе.

Напомним, что временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев ездит на незадекларированном автомобиле. Он также получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии.