У Раді підтримали законопроєкт про відновлення е-декларування для чиновників
У четвер, 27 липня, на планерному засіданні Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення декларування для українських чиновників. Якщо проєкт закону ухвалять, то усі посадовці мають подати декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів після набуття ним чинності.
Про це повідомив ініціатор законопроєкту, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Відновлення декларування для чиновників
За словами Арахамії, сьогодні, 27 липня, в першому читанні парламент проголосував його законопроєкт про відновлення декларування.
"Дірок" у періодах декларування та перевірок не буде", — наголосив "слуга народу".
Що пропонує законопроєкт Арахамії:
- Військові, посадовці на окупованих територіях чи територіях ведення бойових дій подають декларацію лише після звільнення, повернення в ППД (крім ротації), демобілізації, деокупації території тощо;
- посадовці (крім військових і подібних посад у секторі оборони) мають подати раніше неподані декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів з моменту набрання чинності законом;
- відновлюються повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій;
- декларувати місце проживання посадовця під час війни — потрібно;
- публічний доступ до реєстру декларацій має бути поновлено, проте із обмеженнями (з міркувань безпеки пропонується обмежити доступ до інформації про населений пункт, де розташоване майно, а також про ідентифікуючі дані третіх осіб, вказаних у декларації);
- заповнення декларації стане зручнішим. Дані з інших реєстрів "підтягуватимуться" в акаунт декларанта, полегшуючи заповнення декларації. Разом з тим декларант буде зобов’язаний перевірити достовірність усіх даних і додати те, чого немає у реєстрах.
Арахамія наголосив, що це правильний крок у правильному напряму порівняно із попередніми законодавчими ініціативами.
Нагадаємо, під час планерного засідання 27 липня Верховна Рада України також достроково позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень. "За" проголосували 320 народних обранців.