Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Раді підтримали законопроєкт про відновлення е-декларування для чиновників arrow

У Раді підтримали законопроєкт про відновлення е-декларування для чиновників

27 липня 2023 17:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Раді підтримали законопроєкт про відновлення е-декларування для чиновників
Засідання Верховної Ради. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 27 липня, на планерному засіданні Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення декларування для українських чиновників. Якщо проєкт закону ухвалять, то усі посадовці мають подати декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів після набуття ним чинності.

Про це повідомив ініціатор законопроєкту, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Читайте також:

Відновлення декларування для чиновників

За словами Арахамії, сьогодні, 27 липня, в першому читанні парламент проголосував його законопроєкт про відновлення декларування. 

"Дірок" у періодах декларування та перевірок не буде", — наголосив "слуга народу".

Що пропонує законопроєкт Арахамії:

  • Військові, посадовці на окупованих територіях чи територіях ведення бойових дій подають декларацію лише після звільнення, повернення в ППД (крім ротації), демобілізації, деокупації території тощо;
  • посадовці (крім військових і подібних посад у секторі оборони) мають подати раніше неподані декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів з моменту набрання чинності законом;
  • відновлюються повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій;
  • декларувати місце проживання посадовця під час війни — потрібно;
  • публічний доступ до реєстру декларацій має бути поновлено, проте із обмеженнями (з міркувань безпеки пропонується обмежити доступ до інформації про населений пункт, де розташоване майно, а також про ідентифікуючі дані третіх осіб, вказаних у декларації);
  • заповнення декларації стане зручнішим. Дані з інших реєстрів "підтягуватимуться" в акаунт декларанта, полегшуючи заповнення декларації. Разом з тим декларант буде зобов’язаний перевірити достовірність усіх даних і додати те, чого немає у реєстрах.

Арахамія наголосив, що це правильний крок у правильному напряму порівняно із попередніми законодавчими ініціативами.

Нагадаємо, під час планерного засідання 27 липня Верховна Рада України також достроково позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень. "За" проголосували 320 народних обранців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз