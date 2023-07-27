У Раді підтримали законопроєкт про відновлення е-декларування для чиновників

Засідання Верховної Ради. Фото: google

У четвер, 27 липня, на планерному засіданні Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення декларування для українських чиновників. Якщо проєкт закону ухвалять, то усі посадовці мають подати декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів після набуття ним чинності.

Про це повідомив ініціатор законопроєкту, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Читайте також:

Відновлення декларування для чиновників

За словами Арахамії, сьогодні, 27 липня, в першому читанні парламент проголосував його законопроєкт про відновлення декларування.

"Дірок" у періодах декларування та перевірок не буде", — наголосив "слуга народу".

Що пропонує законопроєкт Арахамії:

Військові, посадовці на окупованих територіях чи територіях ведення бойових дій подають декларацію лише після звільнення, повернення в ППД (крім ротації), демобілізації, деокупації території тощо;

посадовці (крім військових і подібних посад у секторі оборони) мають подати раніше неподані декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів з моменту набрання чинності законом;

відновлюються повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій;

декларувати місце проживання посадовця під час війни — потрібно;

публічний доступ до реєстру декларацій має бути поновлено, проте із обмеженнями (з міркувань безпеки пропонується обмежити доступ до інформації про населений пункт, де розташоване майно, а також про ідентифікуючі дані третіх осіб, вказаних у декларації);

заповнення декларації стане зручнішим. Дані з інших реєстрів "підтягуватимуться" в акаунт декларанта, полегшуючи заповнення декларації. Разом з тим декларант буде зобов’язаний перевірити достовірність усіх даних і додати те, чого немає у реєстрах.

Арахамія наголосив, що це правильний крок у правильному напряму порівняно із попередніми законодавчими ініціативами.

Нагадаємо, під час планерного засідання 27 липня Верховна Рада України також достроково позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень. "За" проголосували 320 народних обранців.