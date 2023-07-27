В Раде поддержали законопроект о возобновлении е-декларирования для чиновников

Заседание Верховной Рады. Фото: google

В четверг, 27 июля, на планерном заседании Верховная Рада поддержала законопроект о возобновлении декларирования для украинских чиновников. Если проект закона будет принят, то все должностные лица должны подать декларации за 2021-2022 годы в течение 90 дней после его вступления в силу.

Об этом сообщил инициатор законопроекта, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Восстановление декларирования для чиновников

По словам Арахамии, сегодня, 27 июля, в первом чтении парламент проголосовал его законопроект о возобновлении декларирования.

"Дырок" в периодах декларирования и проверок не будет", — подчеркнул "слуга народа".

Что предлагает законопроект Арахамии:

Военные, чиновники на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий подают декларацию только после освобождения, возвращения в ППД (кроме ротации), демобилизации, деоккупации территории и т.д.;

должностные лица (кроме военных и подобных должностей в секторе обороны) должны подать ранее не поданные декларации за 2021-2022 годы в течение 90 дней с момента вступления закона в силу;

восстанавливаются полномочия НАПК по проверке деклараций;

декларировать место жительства чиновника во время войны — нужно;

публичный доступ к реестру деклараций должен быть восстановлен, однако с ограничениями (по соображениям безопасности предлагается ограничить доступ к информации о населенном пункте, где расположено имущество, а также об идентифицирующих данных третьих лиц, указанных в декларации);

заполнение декларации станет более удобным. Данные из других реестров будут "подтягиваться" в аккаунт декларанта, облегчая заполнение декларации. Вместе с тем декларант будет обязан проверить достоверность всех данных и добавить то, чего нет в реестрах.

Арахамия подчеркнул, что это правильный шаг в правильном направлении по сравнению с предыдущими законодательными инициативами.

Напомним, во время планерного заседания 27 июля Верховная Рада Украины также досрочно лишила Юрия Аристова депутатских полномочий. "За" проголосовали 320 народных избранников.