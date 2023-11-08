В Раде назвали имя претендента на должность главы Фонда госимущества

Здание Фонда государственного имущества Украины. Фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия назвал кандидата на должность нового главы Фонда Государственного Имущества Украины (ФГИУ). Им может стать глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

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Назначение нового главы Фонда

"Еще одно кадровое назначение недели — новый глава Фонда Государственного Имущества Украины (ФГИУ). Кандидат — глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь все успеем", — написал он.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Давида Арахамии

По словам нардепа Ярослава Железняка, назначить Виталия Коваля планируют завтра, 9 ноября.

"Это один из "старейших" руководителей областей (Ровенская область), назначенный еще при Гончаруке 9 сентября 2019-го. Когда еще все в лифт верили. Ну и продержаться 4 года на должности — это круто", — отметил политик.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Железный нардеп"

Что известно о Виталии Ковале

Виталий Коваль родился 28 июля 1981 года в городе Березно Ровенской области.

Уже в 2003 году окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело. Также ему присвоили квалификацию магистра по банковскому делу.

В течение 2004-2006 годов был работником кредитного департамента Укргазбанка.

В 2017 году ему удалось получить степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

По информации движения "Честно", с 2006 по 2019 год Коваль был руководителем и соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях, а именно:

ООО "Атлант-транс",

ООО "Инвесттрейдсервис",

ООО "РГС-Логистикгрупп",

ООО "ВВВ Монтаж",

ООО "Санако".

В 2016 году он стал главой общественного союза "Ровенская областная федерация греко-римской борьбы". Уже с 2019 года он является председателем Ровенской облгосадминистрации.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что 3 ноября по его представлению был уволен командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко. По его словам, он продолжит службу в Минобороны.