Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Раде назвали имя претендента на должность главы Фонда госимущества arrow

В Раде назвали имя претендента на должность главы Фонда госимущества

8 ноября 2023 09:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Раде назвали имя претендента на должность главы Фонда госимущества
Здание Фонда государственного имущества Украины. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия назвал кандидата на должность нового главы Фонда Государственного Имущества Украины (ФГИУ). Им может стать глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

Назначение нового главы Фонда

"Еще одно кадровое назначение недели — новый глава Фонда Государственного Имущества Украины (ФГИУ). Кандидат — глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь все успеем", — написал он.

новый глава фонда госимущества
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Давида Арахамии

По словам нардепа Ярослава Железняка, назначить Виталия Коваля планируют завтра, 9 ноября.

"Это один из "старейших" руководителей областей (Ровенская область), назначенный еще при Гончаруке 9 сентября 2019-го. Когда еще все в лифт верили. Ну и продержаться 4 года на должности — это круто", — отметил политик.

новый глава фонда госимущества
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Железный нардеп"

Что известно о Виталии Ковале

Виталий Коваль родился 28 июля 1981 года в городе Березно Ровенской области.

Уже в 2003 году окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело. Также ему присвоили квалификацию магистра по банковскому делу.

В течение 2004-2006 годов был работником кредитного департамента Укргазбанка.

В 2017 году ему удалось получить степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

По информации движения "Честно", с 2006 по 2019 год Коваль был руководителем и соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях, а именно:

  • ООО "Атлант-транс",
  • ООО "Инвесттрейдсервис",
  • ООО "РГС-Логистикгрупп",
  • ООО "ВВВ Монтаж",
  • ООО "Санако".

В 2016 году он стал главой общественного союза "Ровенская областная федерация греко-римской борьбы". Уже с 2019 года он является председателем Ровенской облгосадминистрации.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что 3 ноября по его представлению был уволен командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко. По его словам, он продолжит службу в Минобороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме