У Раді готують поправку, яка дозволить призначати міністром оборони військового

Народна депутатка Мар'яна Безугла

У Верховній Раді підготували законодавчі зміни, які дозволять під час воєнного стану призначати на посаду міністра оборони військового. Ймовірно, депутати все-таки готуються до кадрових ротацій у Міноборони.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла народна депутатка зі "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

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За словами народної обраниці Мар'яни Безуглої, правка до закону про національну безпеку, яку підготували в комітеті Ради, є концептом і призначена лише для воєнного стану під час повномасштабного вторгнення росії.

Також у своєму Facebook нардепка навела текст запропонованої правки:

"7. Міністр оборони України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України з числа цивільних осіб, а під час дії воєнного стану – може бути призначений з числа військовослужбовців. Після закінчення дії воєнного стану на посаду Міністра оборони протягом 30 днів призначається цивільна особа".

Як відомо, на тлі новин про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова у монобільшості на початку лютого заявили, що на цю посаду може бути призначений голова української розвідки Кирило Буданов, який, до речі, і є військовим.

Водночас з 2018 року в Україні міністром оборони може бути лише цивільна особа. У законі вказано, що звільнені з лав ЗСУ колишні військовослужбовці також вважаються цивільними. Тобто для того, щоб Буданова призначили на посаду міністра оборони, йому потрібно звільнитися з військової служби, або ж Раді ухвалити відповідну поправку.

Нагадаємо, нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Міноборони України готуються кадрові зміни, зокрема, очільника української розвідки Кирила Буданова можуть назначити міністром оборони.

Однак, вже 6 лютого Арахамія повідомив, що Олексій Резніков та Кирило Буданов поки що залишаться на своїх посадах. Він додав, що кадрових змін у сфері оборони поки не буде.