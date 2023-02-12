В Раде готовят поправку, которая позволит назначать министром обороны военного

Народная депутат Марьяна Безуглая

В Верховной Раде подготовили законодательные изменения, которые позволят во время военного положения назначать на должность министра обороны военного. Вероятно, депутаты все-таки готовятся к кадровым ротациям в Минобороны.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала народный депутат из "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

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По словам народной избранницы Марьяны Безуглой, правка к закону о национальной безопасности, которую подготовили в комитете Совета, является концептом и предназначена только для военного положения во время полномасштабного вторжения россии.

Также в своем Facebook нардеп привела текст предложенной правки:

"7. Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц, а во время действия военного положения — может быть назначен из числа военнослужащих. После окончания действия военного положения на должность Министра обороны в течение 30 дней назначается гражданское лицо".

Как известно, на фоне новостей о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова в монобольшинстве в начале февраля заявили, что на эту должность может быть назначен глава украинской разведки Кирилл Буданов, он, кстати, и есть военным.

В то же время, с 2018 года в Украине министром обороны может быть только гражданское лицо. В законе указано, что уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими. То есть для того, чтобы Буданова назначили на должность министра обороны, ему нужно уволиться с военной службы, или же Раде принять соответствующую поправку.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Минобороны Украины готовятся кадровые изменения, в частности, главу украинской разведки Кирилла Буданова могут назначить министром обороны.

Однако, уже 6 февраля Арахамия сообщил, что Алексей Резников и Кирилл Буданов пока останутся на своих должностях. Он добавил, что кадровых изменений в сфере обороны пока не последует.