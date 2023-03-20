У путіна співробітниками наказали позбутися iPhone

Заступник путіна у Радбезі росії Дмитро Медведєв давно є фанатом ґаджетів від Apple

У адміністрації президента росії заборонили користуватися американськими смартфонами від Apple. Влада, можливо, замінить iPhone на інші ґаджети.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Заборона на iPhone

У адміністрації президента російської федерації співробітникам внутрішньополітичного боку рекомендували відмовитися від використання техніки виробництва компанії Apple.

Йдеться, зокрема, про смартфони iPhone.

Цю інформацію, як стверджує видання, донесли до чиновників путінської адміністрації ще на початку поточного місяця.

Імовірно, адміністрація президента росії закупить для своїх співробітників нові "безпечні" телефони, аби полегшити їм відмову від американських ґаджетів.

Заборона по усій росії

За інформацією “Коммерсанта”, однією лише адміністрацією президента росії така заборона не обмежиться.

Скоріш за все, користуватися айфонами заборонять й працівникам регіональних внутрішньополітичних блоків російської владної вертикалі.

Нагадаємо, що на початку березня компанія Apple припинила гарантійне обслуговування своїх комп'ютерів та планшетів у росії — відповідний лист отримала низка авторизованих сервісних центрів. Далі на черзі — саме iPhone.

Фото з російських ЗМІ