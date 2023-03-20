У путина сотрудниками приказали избавиться от iPhone
В администрации президента россии запретили пользоваться американскими смартфонами от Apple. Власти, возможно, заменят iPhone на другие гаджеты.
Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".
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Запрет на iPhone
В администрации президента российской федерации сотрудникам внутриполитической стороны рекомендовали отказаться от использования техники производства компании Apple.
Речь идет, в частности, о смартфонах iPhone.
Эту информацию, как утверждает издание, донесли чиновникам путинской администрации еще в начале текущего месяца.
Вероятно, администрация президента России закупит для своих сотрудников новые "безопасные" телефоны, чтобы облегчить отказ от американских гаджетов.
Запрет по всей россии
По информации "Ъ", одной лишь администрацией президента России такой запрет не ограничится.
Скорее всего, пользоваться айфонами запретят и работникам региональных внутриполитических блоков российской вертикали.
Напомним, что в начале марта компания Apple прекратила гарантийное обслуживание своих компьютеров и планшетов в россии — соответствующее письмо получило ряд авторизованных сервисных центров. Дальше на очереди – именно iPhone.
Фото из российских СМИ