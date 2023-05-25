У Південній Кореї розповіли, за яких умов зможуть надіслати боєприпаси для України

Прапор Південної Кореї. Фото: росЗМІ

Уряд Південної Кореї планують розглянути питання надання військової допомоги для України. Боєприсати можуть надати тільки після "вивчення ситуаціюї на місці".

Про це заявив радник президента з питань нацбезпеки Чо Тхе Йон у середу, 24 травня, пише Yonhap.

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На питання журналістів, чи планує Південна Корея надавати Україну боєприпаси, чиновник підкреслив, що Сеул надав фінансову та гуманітарну допомогу протягом повномасштабного вторгнення.

"Однак Україна зазнала незаконного вторгнення. Ми плануємо розглянути це питання після моніторингу ситуації на місцях і в світлі інших ситуацій", — заявив Чо Тхе Йон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Південна Корея планує долучитися до повоєнної відбудови України. За попередніми даними, йдеться про проєкти загальною вартістю 900 мільярдів доларів США.

Додамо, 16 травня, Перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до Південної Кореї, де зустрілася з президентом країни Юн Сок Йолем. Вона прибула як спеціальна посланниця українського президента Володимира Зеленського.