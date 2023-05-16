Олена Зеленська прибула з візитом у Південну Корею

Перша леді Олена Зеленська та президент Південної Кореї Юн Сок Йол. Фото: t.me/ermaka2022

У вівторок, 16 травня, Перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до Південної Кореї, де зустрілася з президентом країни Юн Сок Йолем. Вона прибула як спеціальна посланниця українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили Олена Зеленська та керівник ОП Андрій Єрмак.

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Відомо, що Перша леді прибула у Південну Корею для участі в конференції "Азійське лідерство", як спеціальна посланниця українського президента Володимира Зеленського.

Олена Зеленська зустрілась з президентом Республіки Корея та Першою леді країни. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Республіка Корея підтримала формулу миру Президента України Володимира Зеленського — її пункти стали основою "Принципів Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого справедливого та сталого миру в Україні", ухвалених недавно Генасамблеєю за активної участі країни", — зазначив Єрмак.

А Олена Зеленська додала, що Республіка Корея є однією з передових технологічних держав світу. І допомога технологіями дуже потрібна Україні.

Окрім того, Перша леді України разом із першою віцепрем'єр-міністеркою — міністеркою економіки України Юлією Свириденко та заступником керівника Офісу Президента Ростиславом Шурмою обговорили з Президентом країни потребу України в сучасних засобах ППО, а також говорили про розмінування територій та медичне обладнання для порятунку наших людей.

Олена Зеленська під час переговорів у Південній Кореї. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Окрім того, Олена Зеленська закликала керівництво Південної Кореї надати Україні нелетальну допомогу. Вона сказала, що сподівається на підтримку України у вигляді нелетального військового обладнання, як-от міношукачі.

Сам президент Південної Кореї пообіцяв розширити нелетальну допомогу Києву. За словами його речника Юна Лі До Во, уряд буде тісно координувати свої дії з Північноатлантичним альянсом (НАТО) та іншими міжнародними партнерами, щоб "активно підтримувати український народ".

Далі Перша Леді України розповіла першій леді Республіки Корея Кім Кон Хі про культурні втрати від російського нападу та екологічні наслідки війни.

Перша Леді України під час зустрічі з Першою леді Республіки Корея. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Нагадаємо, 9 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, де мала низку зустрічей, зокрема з Першої леді Оленою Зеленською. Під час зустрічі обговорили питання психологічної реабілітації українських дітей.