В Южной Корее рассказали, при каких условиях смогут отправить боеприпасы для Украины

Флаг Южной Кореи. Фото: росСМИ

Правительство Южной Кореи планирует рассмотреть вопрос оказания военной помощи для Украины. Боеприсаты могут предоставить только после "изучения ситуации на месте".

Об этом заявил советник президента по вопросам нацбезопасности Чо Тхе Йон в среду, 24 мая, пишет Yonhap.

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На вопрос журналистов, планирует ли Южная Корея предоставлять Украине боеприпасы, чиновник подчеркнул, что Сеул оказал финансовую и гуманитарную помощь в течение полномасштабного вторжения.

"Однако Украина испытала незаконное вторжение. Мы планируем рассмотреть этот вопрос после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций", — заявил Чо Тхе Йон.

Напомним, ранее мы писали, что Южная Корея планирует присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. По предварительным данным, речь идет о проектах общей стоимостью 900 миллиардов долларов США.

Добавим, 16 мая, Первая леди Елена Зеленская прибыла с визитом в Южную Корею, где встретилась с президентом страны Юн Сок Йолем. Она прибыла в качестве специальной посланницы украинского президента Владимира Зеленского.