У Південній Кореї планують заборонити вживання собачого м'яса

Собаки на вулиці. Фото: Pexels

До 2027 року у Південній Кореї хочуть заборонити споживання собачого м'яса. Уряд і правляча партія "Влада народу" (PPP) вирішили домогтися ухвалення спеціального законодавства упродовж цього року.

Про це повідомляє Yonhap.

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Споживання собачого м'яса

"Настав час нашому суспільству покласти край споживанню собачого м’яса, враховуючи зростання популяції домашніх тварин, підвищену обізнаність і міжнародну присутність нашої країни. Цього року ми будемо наполягати на спеціальному законопроєкті про припинення споживання собачого м’яса", — заявив депутат від "PPP" Ю Ей-донг.

Він наголосив, що законопроєкт спрямують на заборону різання, розповсюдження та продажу собачого м’яса з 2027 року після трирічної відстрочки.

Уряд Південної Кореї також хочу мотивувати працівників профільної галузі переходити на іншу роботу або закривати свій бізнес.

В урядовій статистиці йдеться, що в країні існує близько 1 150 собачих ферм, 34 м’ясних підприємства, 219 дистриб’юторів і приблизно 1 600 ресторанів, які продають їжу з собачого м’яса.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль стурбований тісними зв'язками КНДР та Росії. Про це він заявив перед поїздкою у США на саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС).

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