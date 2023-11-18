У Південній Кореї планують заборонити вживання собачого м'яса
До 2027 року у Південній Кореї хочуть заборонити споживання собачого м'яса. Уряд і правляча партія "Влада народу" (PPP) вирішили домогтися ухвалення спеціального законодавства упродовж цього року.
Про це повідомляє Yonhap.
Споживання собачого м'яса
"Настав час нашому суспільству покласти край споживанню собачого м’яса, враховуючи зростання популяції домашніх тварин, підвищену обізнаність і міжнародну присутність нашої країни. Цього року ми будемо наполягати на спеціальному законопроєкті про припинення споживання собачого м’яса", — заявив депутат від "PPP" Ю Ей-донг.
Він наголосив, що законопроєкт спрямують на заборону різання, розповсюдження та продажу собачого м’яса з 2027 року після трирічної відстрочки.
Уряд Південної Кореї також хочу мотивувати працівників профільної галузі переходити на іншу роботу або закривати свій бізнес.
В урядовій статистиці йдеться, що в країні існує близько 1 150 собачих ферм, 34 м’ясних підприємства, 219 дистриб’юторів і приблизно 1 600 ресторанів, які продають їжу з собачого м’яса.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль стурбований тісними зв'язками КНДР та Росії. Про це він заявив перед поїздкою у США на саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС).
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