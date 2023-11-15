Південна Корея попереджає про ризики зв'язків між КНДР та Росією

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: JEON HEON-KYUN/ REUTERS

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль стурбований тісними зв'язками КНДР та Росії. Він прямує у США на саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС) та очікує скоординованої відповіді на посилення військових зв’язків між цими країнами.

Про це повідомляє Reuters.

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Сьогодні у Сан-Франциско відбудеться саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва, де обговорять конфлікти в Газі та Україні та, зокрема, посилення військових зв'язків між Росією та Північною Кореєю.

Водночас президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що дуже стурбований незаконним співробітництвом між Північною Кореєю та Росією, адже це несе "серйозну загрозу" регіональній безпеці. Він заявив, що обговорить зі світовими лідерами способи спільної відповіді на розвиток подій.

Окрім того, відомо, що на саміті буде присутня і російська делегація на чолі з віцепрем'єр-міністром. Проте у США заявили, що не планують проводити жодних зустрічей з російськими урядовцями, які також будуть присутні на форумі

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що КНДР безпосередньо впливає на війну в Україні, а також звернувся до очільника оборони США з проханням підтримати об'єднану оборонну позицію союзників проти будь-яких провокацій з боку Північної Кореї.