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В Южной Корее планируют запретить употребление собачьего мяса

18 ноября 2023 08:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Южной Корее планируют запретить употребление собачьего мяса
Собаки на улице. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

До 2027 года в Южной Корее хотят запретить употребление собачьего мяса. Правительство и правящая партия "Власть народа" (PPP) решили добиться принятия специального законодательства в течение этого года.

Об этом сообщает Yonhap.

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Употребление собачьего мяса

"Пришло время нашему обществу положить конец потреблению собачьего мяса, учитывая рост популяции домашних животных, повышенную осведомленность и международное присутствие нашей страны. В этом году мы будем настаивать на специальном законопроекте о прекращении потребления собачьего мяса", — заявил депутат от "PPP" Ю Эй-донг.

Он отметил, что законопроект направят на запрет резки, распространения и продажи собачьего мяса с 2027 года после трехлетней отсрочки.

Правительство Южной Кореи также желает мотивировать работников профильной отрасли переходить на другую работу либо закрывать свой бизнес.

В правительственной статистике говорится, что в стране существует около 1 150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и около 1 600 ресторанов, продающих еду из собачьего мяса.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль обеспокоенный тесными связями КНДР и России. Об этом он заявил перед поездкой в США на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

Также мы писали, что недавно произошел шокирующий инцидент в одном из парков Киева. Две девушки стали свидетелями ужасного случая, когда мужчина жестоко обращался с щенком йоркширского терьера, таскал его на поводке, иногда подбрасывал и избивал ногами.

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