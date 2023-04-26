Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ПАР залишиться підписантом Римського статуту і не вийде із МКС, — президент arrow

ПАР залишиться підписантом Римського статуту і не вийде із МКС, — президент

26 квітня 2023 10:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ПАР залишиться підписантом Римського статуту і не вийде із МКС, — президент
Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса. Фото: Reuters/Esa Alexander
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

ПАР продовжує свою участь у діяльності Міжнародного кримінального суду (МКС). Президент країни Сіріл Рамафоса пояснив, що сталася помилка під час виступу керівників правлячої партії "Африканський національний конгрес".

Про це йдеться у заяві президента ПАР Сіріла Рамафоси на офіційному президентському інтернет-ресурсі.

Читайте також:

ПАР залишається в МКС

Влада Південної Африки заявила, що рішення про виходу країни із юрисдикції Міжнародного кримінального суду не ухвалювалося.

"Базуючись на публічних обговореннях і заявах щодо участі Південної Африки в Міжнародному кримінальному суді, влада хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту та продовжуватиме проводити кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права", — йдеться у заяві, оприлюдненій від імені президента Сіріла Рамафоси.

Пояснення від президента

Рамафоса пояснив, що причиною попередньої заяви стала помилка у коментарі правлячої партії для ЗМІ.

"На жаль, ту позицію президент помилково підтвердив під час прессесії", — наголосив у заяві сам глава держави.

Нагадаємо, учора, 25 квітня, було заявлено, що Південно-Африканська Респубіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила правляча партія "Африканський національний конгрес", представником якої є президент країни Сіріл Рамафоса.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB