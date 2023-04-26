ПАР залишиться підписантом Римського статуту і не вийде із МКС, — президент

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса. Фото: Reuters/Esa Alexander

ПАР продовжує свою участь у діяльності Міжнародного кримінального суду (МКС). Президент країни Сіріл Рамафоса пояснив, що сталася помилка під час виступу керівників правлячої партії "Африканський національний конгрес".

Про це йдеться у заяві президента ПАР Сіріла Рамафоси на офіційному президентському інтернет-ресурсі.

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Влада Південної Африки заявила, що рішення про виходу країни із юрисдикції Міжнародного кримінального суду не ухвалювалося.

"Базуючись на публічних обговореннях і заявах щодо участі Південної Африки в Міжнародному кримінальному суді, влада хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту та продовжуватиме проводити кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права", — йдеться у заяві, оприлюдненій від імені президента Сіріла Рамафоси.

Пояснення від президента

Рамафоса пояснив, що причиною попередньої заяви стала помилка у коментарі правлячої партії для ЗМІ.

"На жаль, ту позицію президент помилково підтвердив під час прессесії", — наголосив у заяві сам глава держави.

Нагадаємо, учора, 25 квітня, було заявлено, що Південно-Африканська Респубіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила правляча партія "Африканський національний конгрес", представником якої є президент країни Сіріл Рамафоса.