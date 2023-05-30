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В Южной Африке придумали, как разрешить Путину прилететь на саммит БРИКС

30 мая 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Южной Африке придумали, как разрешить Путину прилететь на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Правительство Южно-Африканской Республики объявило об иммунитете для лидеров стран БРИКС, которые встретятся в Йоханнесбурге в августе. Но при этом ордер МКС о задержании Владимира Путина вроде бы не планируют игнорировать.

Об этом сообщила южноафриканская правительственная газета Staatskoerant.

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Иммунитет для Путина

Власти Южно-Африканской Республики приняли решение об иммунитете для членов двух встреч в формате сверхгосударственного союза БРИКС.

Речь идет о встрече министров иностранных дел стран союза, которая должна пройти в Кейптауне 1-2 июня текущего года.

Кроме того, иммунитет обещают лидерам стран БРИКС, саммит которых запланирован на 23-24 августа в Йоханнесбурге.

Именно на этот саммит должен был прилететь президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ордер не будут игнорировать?

"Иммунитеты предназначены для конференции, а не для конкретных лиц, они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции", — говорится в заявлении руководства ЮАР.

Вместе с тем правительство Южно-Африканской Республики пообещало не игнорировать и не отменять действие никаких ордеров, выданных международными трибуналами.

Напомним, 25 апреля было заявлено, что Южно-Африканская Республика выйдет из Международного уголовного суда. Такое решение приняла правящая партия "Африканский национальный конгресс", представителем которой является президент Сирил Рамафоса.

Но на следующий день Рамафоса заявил, что представителей правящей партии неправильно поняли — и ЮАР остается подписателем Римского устава.

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