У Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат виступає проти співпраці з Тайванем

Опозиційний кандидат Ефраїн Алегре на передвиборчому мітингу. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

У Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат розіграв тайванську карту. Він хоче налагодити торгівлю з Китаєм, але дипломатичне визнання Тайваню заважає цьому.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Вибори у Парагваї

Сьогодні, 30 квітня, у Парагваї пройдуть президентські вибори.

Ці вибори можуть стати серйозним викликом для правлячої консервативної партії "Колорадо" за останні 10 років.

"Колорадо" керує Парагваєм останні 75 років (за винятком одного п’ятирічного терміну).

Опонентом кандидата від правлячої партії Сантьяго Пени є опозиційний юрист Ефраїн Алегре.

Тайванський фактор

Одним із ключових факторів на виборах є тема Тайваню.

Парагвай — одна із 13 країн світу, які підтримують офіційні дипломатичні відносини із Китайською Республікою, яку комуністична КНР вважає своєю територією.

Алегре критикує ці дипломатичні відносини, бо вони, мовляв, не дозволяють продавати сою і яловичину Китаю, одному з найбільших покупців цієї продукції, а економіка Парагваю, яка орієнтована на фермерство, не отримує відповідної економічної вигоди від співпраці із Тайванем.

Нагадаємо, що Парагвай ще 2007 року визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українців.