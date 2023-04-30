Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат виступає проти співпраці з Тайванем arrow

У Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат виступає проти співпраці з Тайванем

30 квітня 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат виступає проти співпраці з Тайванем
Опозиційний кандидат Ефраїн Алегре на передвиборчому мітингу. Фото: Reuters/Cesar Olmedo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат розіграв тайванську карту. Він хоче налагодити торгівлю з Китаєм, але дипломатичне визнання Тайваню заважає цьому.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Читайте також:

Вибори у Парагваї

Сьогодні, 30 квітня, у Парагваї пройдуть президентські вибори.

Ці вибори можуть стати серйозним викликом для правлячої консервативної партії "Колорадо" за останні 10 років.

"Колорадо" керує Парагваєм останні 75 років (за винятком одного п’ятирічного терміну).

Опонентом кандидата від правлячої партії Сантьяго Пени є опозиційний юрист Ефраїн Алегре.

Тайванський фактор

Одним із ключових факторів на виборах є тема Тайваню.

Парагвай — одна із 13 країн світу, які підтримують офіційні дипломатичні відносини із Китайською Республікою, яку комуністична КНР вважає своєю територією.

Алегре критикує ці дипломатичні відносини, бо вони, мовляв, не дозволяють продавати сою і яловичину Китаю, одному з найбільших покупців цієї продукції, а економіка Парагваю, яка орієнтована на фермерство, не отримує відповідної економічної вигоди від співпраці із Тайванем.

Нагадаємо, що Парагвай ще 2007 року визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB