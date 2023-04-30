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В Парагвае на выборах президента оппозиционный кандидат выступает против сотрудничества с Тайванем

30 апреля 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Парагвае на выборах президента оппозиционный кандидат выступает против сотрудничества с Тайванем
Оппозиционный кандидат Эфраин Алегре на предвыборном митинге. Фото: Reuters/Cesar Olmedo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Парагвае на президентских выборах оппозиционный кандидат разыграл тайваньскую карту. Он хочет наладить торговлю с Китаем, но дипломатическое признание Тайваня мешает этому.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Выборы в Парагвае

Сегодня, 30 апреля, в Парагвае пройдут президентские выборы.

Эти выборы могут стать серьезным вызовом правящей консервативной партии "Колорадо" за последние 10 лет.

"Колорадо" руководит Парагваем последние 75 лет (за исключением одного пятилетнего срока).

Оппонентом кандидата от правящей партии Сантьяго Пены является оппозиционный юрист Эфраин Алегре.

Тайваньский фактор

Одним из ключевых факторов на выборах является тема Тайваня.

Парагвай — одна из 13 стран мира, поддерживающих официальные дипломатические отношения с Китайской Республикой, которую коммунистическая КНР считает своей территорией.

Аллегре критикует эти дипломатические отношения, потому что они, мол, не позволяют продавать сою и говядину Китаю, одному из крупнейших покупателей этой продукции, а экономика Парагвая, ориентированная на фермерство, не получает соответствующей экономической выгоды от сотрудничества с Тайванем.

Напомним, что Парагвай еще в 2007 году признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев.

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