В ЮАР придумали, как провести саммит БРИКС и не арестовывать Путина

Президент России Владимир Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом. Фото: росСМИ

Специально для Владимира Путина власти ЮАР планируют изменить формат саммита БРИКС. Российский диктатор может получить возможность принять участие в саммите по видеосвязи.

Об этом сообщает издание Sunday Times.

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Гибридный саммит

Южно-Африканская Республика рассматривает вариант проведения предстоящего саммита объединения БРИКС в смешанном режиме.

Часть лидеров стран-членов этого объединения сможет принять участие в саммите виртуально посредством видеосвязи.

Специально для подозреваемого

Этот формат в Претории придумали специально для того, чтобы президент России Владимир Путин, объявленный в розыск Международным уголовным судом, смог принять участие в саммите.

Прилететь в ЮАР Путин не может — власти этой страны, являющейся подписантом Римского устава, вынуждены будут тут же арестовать его.

Известно, что власти ЮАР уже ведут переговоры по видеоучастию Путина в саммите с администрацией российского диктатора.

Напомним, 25 апреля было заявлено, что Южно-Африканская Республика выйдет из Международного уголовного суда. Такое решение якобы приняла правящая партия "Африканский национальный конгресс", представителем которой президент страны Сирил Рамафоса.

Но на следующий день Рамафоса заявил, что решение о выходе страны из юрисдикции Международного уголовного суда не принималось.

Президент ЮАР объяснил, что произошла ошибка при выступлении руководителей правящей партии "Африканский национальный конгресс".