В ООН заблокировали выступление Львовой-Беловой: дипломаты Британии пригласили ее выступить в Гааге
Россия пыталась протянуть на заседание Совбеза ООН Марию Львову-Белову, которая находится в розыске МКС. Ее выступление заблокировали британцы, заявив, что это лицо должно выступать в Гааге, а не в ООН.
Об этом сообщает пресс-служба представительства Великобритании при Организации Объединенных Наций.
Подозреваемая в ООН
Россия, как председательствующая в Совбезе ООН, решила собрать неформальное заседание Совбеза на тему похищения и депортации украинских детей на Донбассе, названные россиянами эвакуацией.
Для онлайн-выступления на этом заседании представители страны-агрессора пригласили детскую омбудсвумен россии Марию Львову-Белову, которая находится в розыске после решения Международного уголовного суда.
Пожелания Британии
Трансляцию выступления российского омбудсвумен заблокировали представители Великобритании.
"Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", — прямо заявили британские дипломаты.
Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсвумен Марии Львовой-Беловой.
Их обвинили в причастности к похищению и депортации украинских детей.
Фото из российских СМИ