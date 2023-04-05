В ООН заблокировали выступление Львовой-Беловой: дипломаты Британии пригласили ее выступить в Гааге

Российский омбудсвумен Мария Львова-Белова

Россия пыталась протянуть на заседание Совбеза ООН Марию Львову-Белову, которая находится в розыске МКС. Ее выступление заблокировали британцы, заявив, что это лицо должно выступать в Гааге, а не в ООН.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Великобритании при Организации Объединенных Наций.

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Россия, как председательствующая в Совбезе ООН, решила собрать неформальное заседание Совбеза на тему похищения и депортации украинских детей на Донбассе, названные россиянами эвакуацией.

Для онлайн-выступления на этом заседании представители страны-агрессора пригласили детскую омбудсвумен россии Марию Львову-Белову, которая находится в розыске после решения Международного уголовного суда.

Пожелания Британии

Трансляцию выступления российского омбудсвумен заблокировали представители Великобритании.

"Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", — прямо заявили британские дипломаты.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсвумен Марии Львовой-Беловой.

Их обвинили в причастности к похищению и депортации украинских детей.

Фото из российских СМИ