​​​​​​​Кислиця нагадав, чому росія незаконно займає місце у складі Радбезу ООН

Посол України при ООН Сергій Кислиця

Країна-агресор росія займає місце СРСР у Раді безпеки ООН незаконно. Прохання тодішнього президента рф Бориса Єльцина від грудня 1991 року ніхто не обговорював.

Про це представник України у Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця написав на своїй Twitter-сторінці.

Читайте також:

Відповідь Небензі

Кислиця відрегував на заяву представник росії Василя Небензі, який на пресконференції заявив, нібито рф законно займає своє місце у Радбезі ООН.

"Посланець путлера, безумовно, не дозволяє фактам стати на заваді його позиції. Сумнозвісний передріздвяний лист Єльцина про намір москви захопити місце радянського союзу в Раді Безпеки ООН ніколи не обговорювався ні в РБ, ні в Генасамблеї", — наголосив Кислиця.

Документ ООН

Сергій Кислиця опублікував фото сторінки з річного звіту Ради безпеки ООН за період з 16 червня 1991 року по 15 червня 1992 року.

На сфотографованій Кислицею сторінці цьому документі йдеться про питання, які були доведені до відома Радбезу ООН, але ніколи не обговорювалися на засіданнях.

Одним із таких питань було прохання президента росії Бориса Єльцина від 24 грудня 1991 року вважати росію продовжувачем членства СРСР у Організації Об’єднаних Націй та Радбезі ООН.

Нагадаємо, що 1 квітня держава-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.

Фото: Facebook-сторінка Кислиці